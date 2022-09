Minister-president Rutte en minister Schreinemacher naar Suriname

Minister-president Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengen maandag 12 en dinsdag 13 september 2022 een bezoek aan Suriname. Ook reizen VNO-NCW-voorzitter Thijssen en diverse Nederlandse bedrijven mee. Het bezoek staat in het teken van het versterken en verbreden van de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname en bevestigt de bijzondere historische band tussen beide landen.

Minister-president Rutte wordt op maandag 12 september ontvangen door president Santokhi van Suriname. Hierbij zijn ook minister Schreinemacher en de Surinaamse minister Ramdin van Buitenlandse Zaken aanwezig. Aansluitend heeft de minister-president een gesprek met Surinaamse jongeren over onder meer hun ambities, toekomstplannen en visie op maatschappelijke ontwikkelingen.

Minister Schreinemacher heeft eerder op de dag een ontmoeting met minister Ramdin en een gesprek met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Ook brengt zij een bezoek aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing om te spreken over de recente wateroverlast in Suriname. De minister-president en de minister sluiten de eerste dag van hun bezoek af met een diner met het Surinaamse en Nederlandse bedrijfsleven in het Presidentieel Paleis, op uitnodiging van president Santokhi.

Dinsdagochtend 13 september leggen minister-president Rutte en president Santokhi gezamenlijk een krans bij het monument voor de Decembermoorden in Fort Zeelandia. Minister Schreinemacher brengt in de ochtend een bezoek aan Deltares in Paramaribo, waar zij uitleg krijgt over de waterproblematiek in de stad.

Vervolgens gaan minister-president Rutte en minister Schreinemacher naar De Nationale Assemblée, waar de minister-president een toespraak geeft voor de leden van het Surinaamse parlement. Aansluitend brengen zij gezamenlijk een bezoek aan een Mangrove project. Hier planten zij bomen in het kader van de kustbescherming.

In de middag nemen minister-president Rutte en minister Schreinemacher deel aan werklunch met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven. De minister-president heeft aansluitend een gesprek met leden van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden en de Nationale Reparatie Commissie Suriname. Ook brengt hij een bezoek aan een Makandra Project op het gebied van politiesamenwerking. Minister Schreinemacher neemt op dat moment deel aan Business Dialogue met bedrijven over zakendoen in Suriname.

Minister-president Rutte en minister Schreinemacher sluiten hun bezoek aan Suriname af met een bezoek aan de onlangs geopende nieuwbouw van de Surinaamse Brouwerij, onderdeel van het Heineken concern.