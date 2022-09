Von der Leyen bezoekt Nederland voor Herstel- en Veerkrachtplan

Vandaag overhandigde de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan minister-president Rutte en minister van Financiën Kaag het positieve besluit van de Europese Commissie over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Dit plan heeft Nederland opgesteld om aanspraak te kunnen maken op geld dat voor Nederland is gereserveerd in het Europese coronaherstelfonds.