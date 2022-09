Staatssecretaris Uslu leidt culturele missie naar Indonesië

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) brengt van 11 tot 16 september een bezoek aan Indonesië. Zij is door de Indonesische regering uitgenodigd om deel te nemen aan het G20-overleg van cultuurministers. Daarnaast leidt zij een missie die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse culturele instellingen op het gebied van erfgoed, film en archivering. Ook Lilian Gonçalves, voorzitter van de adviescommissie Teruggave Cultuurgoederen Koloniale Context, reist mee.

Culturele en creatieve samenwerking

Met Sandiaga Uno, de minister van Toerisme en Creatieve Economie, bekrachtigt staatssecretaris Uslu de goede samenwerking tussen Indonesië en Nederland op het gebied van design, film en fotografie. Uslu spreekt met Nadiem Makarim, de minister van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie over de uitstekende banden op het gebied van kunst en cultuur. Ook zal zij met hem spreken over de teruggave van collecties met een koloniale context.

In Jakarta staan ontmoetingen op het programma met jonge makers van Institut Kesenian Jakarta. Ook bezoekt de staatssecretaris onder meer het Arsip Nasional (het Nationale Archief), het Museum Nasional, verschilende kunstinstellingen en JIPFEST, het Jakarta International Photo Festival.

Teruggave koloniale collecties

In de Indonesische hoofdstad spreken staatssecretaris Uslu en mevrouw Gonçalves met vertegenwoordigers van de Indonesische regering. De commissie-Gonçalves gaat verzoeken tot teruggave beoordelen van cultuurgoederen die tijdens de koloniale tijd mogelijk onrechtmatig naar Nederland zijn gehaald, en die nu in Nederlandse musea zijn te zien. Landen van herkomst, zoals Indonesië, kunnen deze verzoeken indienen. Naar verwachting kan de commissie dit najaar starten met haar werkzaamheden.

G20

Staatssecretaris Uslu is door gastland Indonesië uitgenodigd om deel te nemen aan het G20-overleg van cultuurministers. Met haar collega-bewindspersonen spreekt zij over de staat van het culturele veld na corona en over de bijdrage die cultuur kan leveren aan een meer duurzame wereld. Daarnaast heeft zij bilaterale ontmoetingen met de Indonesische minister Nadiem Makarim van Cultuur en haar Duitse ambtgenoot Claudia Roth.