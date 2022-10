Verzamelaarsmunt ter ere van 50-jarige erkenning COC

In 2023 is het 50 jaar geleden dat de Nederlandse regering de belangenvereniging COC officieel erkende. Ter ere van deze gebeurtenis, brengt de Staat volgend jaar een verzamelaarsmunt uit. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën besloten.

Elk jaar brengt het ministerie van Financiën twee bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Geïnteresseerden konden in maart en april een thema aandragen voor de verzamelaarsmunt. De verzamelaarsmunt ter ere van de 50-jarige erkenning van het COC is het winnende thema voor 2023.



Het COC komt sinds 1946 op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en interseksepersonen in Nederland en het buitenland. De vereniging zet zich in voor hun gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst over de keuze voor het thema van de munt: “Het COC is de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. De erkenning van het COC door de Nederlandse regering was destijds echt een mijlpaal. Er is sinds de erkenning al veel bereikt op het gebied van LHBTQI+-emancipatie. Daar mag het COC trots op zijn.”

Munt historische binnenstad Willemstad

In 2023 wordt, naast de munt voor de erkenning van het COC, ook een verzamelaarsmunt uitgegeven over de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao. De historische binnenstad van Willemstad is sinds 1997 Unesco Werelderfgoed. Deze munt is onderdeel van de lopende serie Nederlands Werelderfgoed. De muntslag vindt in februari volgend jaar plaats.

Van thema naar munt

Voor het ontwerp van de munt wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder kunstenaars. Nadat de staatssecretaris een ontwerp heeft uitgekozen, vindt er een ceremoniële eerste muntslag plaats. De verzamelaarsmunt wordt geslagen en verkocht door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Met deze munten kan in Nederland worden betaald.