Extra maatregelen mentale gevolgen aardbevingen

De gevolgen van de aardbevingen in Groningen hebben grote invloed op Groningers. Zeker ook mentaal; van kinderen tot volwassenen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, EZK) neemt extra maatregelen bovenop alle bestaande programma’s om Groningers hierbij beter te ondersteunen.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Ook de Nationale Ombudsman constateert deze week weer dat de impact op kinderen en jongeren enorm is. Dat merk ik ook in gesprekken die ik met ze voer. Ik werk hard aan een verbetering van de schade-afhandeling en het versterken van huizen, maar ik vind dat deze kinderen en jongeren ook meer hulp verdienen. Daarom neem ik extra maatregelen.”

Samenwerking Kindertelefoon

Ook kinderen en jongeren hebben stress van de aardbevingen. Behalve bijvoorbeeld angst voor het instorten van hun huis, zijn zij gevoelig voor de stress van hun ouders. Het helpt kinderen bij het verwerken als zij kunnen praten over ingrijpende gebeurtenissen. Daarom komt er een campagne voor kinderen in aardbevingsgebied samen met de Kindertelefoon. Ook worden medewerkers en vrijwilligers van de Kindertelefoon getraind voor dit onderwerp.

Voorlichtingsmateriaal kinderen

De Kinderombudsman geeft aan dat kinderen behoefte hebben aan betere informatie over versterking en schade. Ook kan het ouders ontlasten die zelf bezig zijn met de afhandeling van schade of in een versterkingstraject zitten. Daarom wil de staatssecretaris dat het IMG en de NCG informatiemateriaal ontwikkelen speciaal voor kinderen.

Meer onderzoek

Om meer te weten te komen over het welzijn van jongeren en kinderen in aardbevingsgebied, gaat de Rijksuniversiteit Groningen meer onderzoek doen. De noodzaak hiervoor werd vorige week weer onderstreept door onderzoek van de Kinderombudsvrouw waaruit blijkt dat jongeren in Groningen minder gelukkig zijn dan andere Nederlandse kinderen.

Bovenop bestaande programma’s

Al deze maatregelen zijn bovenop een groot aantal programma’s die bewoners ondersteunen bij mentale problemen. Zo zijn er specifieke trajecten van de GGD, worden begeleiders opgeleid en zijn er aardbevingscoaches en geestelijk verzorgers die in de gemeenten zowel praktische als sociaal-maatschappelijke ondersteuning bieden.