Deze winter meer leveringen om Oekraïne te helpen met herstel energie-infrastructuur

Nederland stuurt deze winter meer onderdelen en materialen naar Oekraïne om te helpen met het herstel van belangrijke energie-infrastructuur. Door Russische bombardementen is het elektriciteitsnet en andere infrastructuur beschadigd. Hierdoor heeft een deel van de Oekraïense bevolking regelmatig geen toegang meer tot elektriciteit, warmte en/of water. De eerste zending van zo’n 22 vrachtwagens is eerder deze maand aangekomen. Recent is ook een tweede levering van 19 vrachtwagens vertrokken. Het gaat onder meer om transformatoren, schakelcomponenten en kabels die nodig zijn om het elektriciteitsnet te herstellen.