Nederlands-Vlaamse regeringstop in Den Bosch

Dinsdag 31 januari 2023 komt een afvaardiging van de Nederlandse en van de Vlaamse regering bij elkaar in Den Bosch. De regeringstop staat in het teken van het bevorderen van de goede samenwerking op tal van terreinen. Het is de zesde editie van de top, die over en weer in Nederland en Vlaanderen wordt gehouden.

Minister-president Rutte en de Nederlandse afvaardiging ontmoeten de Vlaamse minister-president Jambon en de Vlaamse ministers dinsdagmiddag in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Hier spreken de bewindspersonen elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen. In het gesprek van minister-president Rutte en minister-president Jambon staan onderwerpen centraal als klimaat, energie, de Europese economie en veiligheid.

Andere onderwerpen die tijdens de top op de agenda staan zijn onder meer grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van infrastructuur, arbeidsmarkt, wonen, energie, klimaat, duurzame mobiliteit, stikstof, economie, landbouw, onderwijs, cultuur en wetenschap. De top wordt afgesloten met een gezamenlijk werkdiner, waarbij ook de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant aansluit.

Deelnemers aan de Nederlands-Vlaamse top zijn naast de beide ministers-presidenten:

Nederland:

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat

Minister Jetten voor Klimaat en Energie

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat

Vlaanderen: