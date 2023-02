Dick Oostinga plaatsvervangend voorzitter Restitutiecommissie

Dick Oostinga, lid van de Restitutiecommissie, gaat als plaatsvervangend voorzitter tijdelijk leiding geven aan de Restitutiecommissie voor nazi-roofkunst. Vorige week dienden voorzitter Jacob Kohnstamm en plaatsvervangend voorzitter Els Swaab hun ontslag in.

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) heeft Oostinga per 1 februari benoemd als plaatsvervangend voorzitter. De positie is vacant omdat voorzitter Jacob Kohnstamm en plaatsvervangend voorzitter Els Swaab vorige week hun ontslag hebben ingediend. Vanwege een interne aangelegenheid hebben zij besloten deze stap te nemen. De staatssecretaris heeft grote waardering voor de inzet van beiden als lid van de Restitutiecommissie.

Staatssecretaris Uslu vindt het belangrijk dat de commissie door kan gaan met haar belangrijke werk. Met de benoeming van Oostinga kan de commissie haar werk direct voortzetten. Daarnaast gaat de staatssecretaris op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en een commissielid.

Oostinga is jurist en oud-notaris, en is lid van de Restitutiecommissie sinds 2018.

De Restitutiecommissie bestaat sinds 2001 en geeft de staatssecretaris advies over verzoeken tot restitutie van cultuurgoederen die in de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd of op een andere manier onvrijwillig verloren.