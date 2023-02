Nederland koopt Leopard-1 tanks voor Oekraïne

Nederland schaft de Leopard-1A5’s samen met Duitsland en Denemarken direct aan bij de Duitse industrie. Het gaat dan om gereviseerde exemplaren die in opslag stonden. De Leopard-1A5 is een gemoderniseerde versie van de ‘Leo’-1A1 en voorganger van de Leopard 2.

“De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een cruciale fase. Ik verwacht dat de gevechtshandelingen in de komende maanden intensiever worden. Rusland blijft doorgaan met mobilisatie en er zijn tekenen dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt”, aldus minister Ollongren. “Daarom is het leveren van gevechtstanks van belang. Om het voortzettingsvermogen van Oekraïne op peil te houden en haar positie op het slagveld te verbeteren. Uiteindelijk gaat het er om het voortbestaan van Oekraïne als soevereine staat te waarborgen.”