Herziening Europees octrooisysteem: met één aanvraag octrooi in groot deel Europa

Het Europees octrooisysteem wordt vernieuwd met de introductie van het unitair octrooi vanaf 1 juni 2023. Met één aanvraag kunnen bedrijven het eigendomsrecht op hun innovatie beschermen en via de Europese octrooirechtbank in Den Haag handhaven in 17 EU-landen. Hierdoor wordt octrooibescherming eenvoudiger, efficiënter en goedkoper dat maakt het Nederlandse vestigings- en innovatieklimaat aantrekkelijker.

“Dit vermindert de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en maakt het eenvoudiger voor ondernemers - van internationaal opererende bedrijven tot innovatieve mkb’ers en start-ups – om octrooien aan te vragen en te beheren.” schrijft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

Ook wordt er een octrooirechtbank opgericht, het Unified Patent Court (UPC). In Den Haag komt hiervan een lokale divisie in The Hague Hearing Centre. Bedrijven kunnen rechtszaken over Europese octrooien hier in het Nederlands en Engels voeren. Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Voor ondernemers is het van belang hun innovatie met een octrooi te beschermen om zo de concurrentie te kunnen aangaan.

Europese lidstaten werken nu al samen rond de verlening van octrooirechten. Na verlening is het behoud, beheer en de handhaving van octrooien in elk land echter anders geregeld. De hervorming van het Europees Octrooiverdrag moet deze versnippering tegengaan. Zo voorkomt het nieuwe octrooisysteem administratief werk, afzonderlijke nationale procedures en vertaaleisen. Het wordt via de octrooirechtbank UPC mogelijk om in één procedure octrooirecht in de deelnemende EU-lidstaten te handhaven.

Lokale divisie Den Haag

Naast de hoofdvestigingen van het UPC in München en Parijs krijgt Nederland een lokale divisie in The Hague Hearing Centre. De nabijheid van de Haagse vestiging van het UPC en de mogelijkheid om in het Nederlands of Engels te communiceren, maakt het vooral voor het innovatieve mkb en start ups eenvoudiger om een rechtszaak over een octrooi aan te spannen, omdat zij vaak minder octrooikennis in huis hebben. Op 10 mei 2023 wordt de Haagse locatie van het Unified Patent Court geopend in aanwezigheid van minister Adriaansens van EZK.