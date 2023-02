Minister Adriaansens: géén Europese tolheffing voor internetgebruikers

Telecombedrijven willen een extra heffing opleggen aan diensten die voor veel internetverkeer zorgen zoals video’s en streaming. De Europese Commissie is recent een consultatie gestart met een plan om dit toe te gaan staan. De praktijk wijst uit dat extra kosten worden doorberekend aan kijkers en abonnees. Nederlandse en Europese consumenten betalen dan hiervoor de rekening. Het kabinet wil daarom niet dat telecombedrijven straks dubbel kosten in rekening gaan brengen voor internetverkeer.

Nederland heeft eerder met andere lidstaten al zorgen geuit over de basis voor deze plannen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt daarom met economisch onderzoek bij aan de consultatie. Daaruit blijkt dat een dergelijke ‘EU-internettolheffing’ ook niet direct leidt tot extra investeringen in de aanleg of kwaliteit van digitale infrastructuur. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag een paper en daarnaast het onderzoek van economisch bureau Oxera gepubliceerd om de Nederlandse zorgen kenbaar te maken.

Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt tegen een internetheffing en heeft een leidende rol gespeeld bij de totstandkoming van EU-regels die verbieden dat telecomaanbieders internetverkeer blokkeren, vertragen of apart tariferen. Deze zogenoemde netneutraliteit is geregeld in de Europese open internet verordening uit 2015.