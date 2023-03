Vijlbrief: 'Bewoners niet meer de dupe van hoger beroep'

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) wil dat er een einde komt aan het instellen van hoger beroep tegen bewoners die aardbevingsschade aan hun huis hebben. Voor de acht schrijnende gevallen waarin hoger beroep al is ingesteld, hoeven de bewoners de ontvangen aardbevingsschade niet terug te betalen – ook niet als een hogere rechter de bewoner geen gelijk geeft. Want zoals Vijlbrief eerder in de Tweede Kamer heeft gezegd moet de overheid niet tegenover bewoners staan.

‘Impact groot’

Staatssecretaris Vijlbrief: “De impact op bewoners bij een hoger beroep is groot. Groningers hebben niet gevraagd om aardbevingen. Als ze dan aardbevingsschade hebben, in bezwaar zijn gegaan tegen een besluit en daarna ook nog een rechtszaak hebben gevoerd én gewonnen – dan vind ik niet dat een overheid ook nog eens in hoger beroep moet tegen de bewoners. We hebben nu samen met het IMG alternatieven gevonden waardoor bewoners hier niet meer de dupe van zijn.”

Geen financiële consequenties bewoners

Het IMG, de organisatie die over de afhandeling van aardbevingsschade gaat, vraagt voortaan in plaats van een hoger beroep om een prejudiciële uitspraak. Daardoor zijn er geen financiële gevolgen voor de bewoners, ook niet als de hogere rechter het IMG gelijk geeft. Tegelijkertijd krijgt het IMG wel duidelijkheid over principiële juridische aspecten. Als vragen om een prejudiciële uitspraak niet mogelijk blijkt, dan kan het IMG eventueel toch in hoger beroep. Ook in die gevallen mag de bewoner de schadevergoeding houden, ongeacht de uiteindelijke uitspraak.