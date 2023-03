Ollongren zegt Oekraïne mijnenjagers toe bij bezoek aan gebombardeerde havensteden

Nederland is voornemens 2 mijnenjagers van de Alkmaarklasse te leveren aan Oekraïne. Ook krijgt dit land rechtstreeks vanuit de industrie aangeschaft materieel. Het gaat om drone detectie radarsystemen en zogenaamde M3 bridge- and ferrying systems om snel bruggen te leggen. Dit maakte minister Kajsa Ollongren van Defensie vandaag bekend in Oekraïne. Met haar Oekraïense collega Oleksii Reznikov bezocht ze de afgelopen dagen de zwaar gebombardeerde havensteden Mykolajiv en Odessa in het zuiden van het land.

Odessa is voor Oekraïne en Rusland historisch en strategisch uiterst belangrijk. Zeker na de val van Mariopoel is Odessa van levensbelang voor Oekraïne zelf én wereldwijde voedselzekerheid, onder meer voor graanexporten vanuit de havenstad.

Mykolajiv en omliggende plaatsen lagen maandenlang in de vuurlinie. De stad vormde de schakel tussen het door Rusland fel begeerde Odessa en het bezette Cherson. Dat duurde totdat de Russen er in november 2022 werden verdreven. In Odessa legde de minister een krans bij het monument voor recent omgekomen Oekraïense militairen.

Westerse wapensystemen

Reznikov en Ollongren spraken over versterking van de kustverdediging, het belang van vrije doorvaart en maritieme veiligheid en bescherming van graanschepen. In de Zwarte Zee zijn door Rusland veel zeemijnen gelegd die een veilige doorvaart belemmeren. Na de oorlog wil Oekraïne ze ruimen. “Nederland heeft veel maritieme expertise, onder meer bij het onschadelijk maken van zeemijnen. De mijnenjagers en het trainen van de Oekraïense bemanning dragen bij aan de veiligheid op de Zwarte Zee, de veiligheid van Europa en wereldwijde voedselzekerheid”, zei Ollongren. Ook draagt deze steun bij aan transitie van de Oekraïense strijdkrachten naar Westerse wapensystemen en NAVO-standaarden.

Opleiding Oekraïense bemanningen

De mijnenjagers van de Koninklijke Marine worden vervangen door nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. De overdracht van beide schepen aan Oekraïne vindt plaats nadat de vervangende capaciteit aan de Nederlandse zeemacht is geleverd. Naar verwachting gebeurt dit vanaf 2025. In de tweede helft van 2023 start de opleiding van de Oekraïense bemanning. Nederland neemt die taak op zich, samen met België en mogelijk andere bondgenoten.

Brugslagcapaciteit

Los van de mijnenjagers levert Nederland brugslagcapaciteit in de vorm van M3 brug- en ferrysystemen. Hiermee kan Oekraïne snel pontonbruggen bouwen om vervolgens met voertuigen een water over te steken. Ook zorgt Nederland dat Oekraïne een aantal dronedetectie radarsystemen krijgt. Deze middelen en de brugslagcapaciteit worden direct verworven bij de industrie.

Reznikov zei tegen Ollongren dat de militaire steun van Nederland en andere landen het verschil maakt bij de verdediging van Oekraïne. Nederland leverde inmiddels voor 1,2 miljard euro. Daarbij ging het bijvoorbeeld om Pantzerhouwitzers, Patriot lanceersystemen en tanks vanuit de industrie.

De minister liet weten dat Nederland doorgaat met het leveren van militaire steun. Wat haar betreft is nu vooral snelheid geboden en als het gaat om munitie vooral om grote hoeveelheden. Op dit moment wordt er in Bachmoet en verder in de Donbas hevig gevochten.

Elke centimeter

De ministers bezochten samen de kruiser ‘Ukraina’, een voormalig zusterschip van de vorig jaar tot zinken gebrachte Russische 'Moskva'. Het schip werd na de val van de Sovjet Unie nooit afgebouwd. In Odessa ontmoette minister ook jonge Oekraïense militairen, onder meer op de militaire academie. “Poetin heeft jullie onderschat.” Met die woorden stak Ollongren hen een hart onder de riem. “Wij kunnen het materieel leveren, maar jullie vechten voor elke centimeter van jullie land en voor de toekomst van jullie kinderen. In een vrij Oekraïne, in een wereld waar we elkaars grenzen respecteren. Hier doen we het voor.”

Morgen komen de ministers van Defensie van de Ukraine Defence Contact Group-landen ook weer bijeen. Dit keer digitaal. Ze bespreken de actuele situatie in Oekraïne en militaire steun aan dit land.