Minister Harbers presenteert ontwikkelagenda automobiliteit

De auto is Nederlands populairste vervoermiddel. In Nederland rijden zo’n 9 miljoen personenauto’s rond. Deze rijden zo’n 70% van alle afgelegde kilometers in Nederland en 43% van alle verplaatsingen. Minister Harbers maakt vandaag zijn Ontwikkelagenda Automobiliteit openbaar, waarin hij oproept de auto de ruimte te blijven geven, in alle delen van ons land. De auto wordt steeds slimmer, schoner en veiliger en heeft ook in de toekomst een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland. Voor iedereen op elke plek.

Groei van autokilometers

Het ministerie van IenW wil dat voorzieningen zoals werk, zorg, onderwijs en winkels, maar ook familie, vrienden en de sportclub, voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. Dat is van groot sociaal en economisch belang, maar niet vanzelfsprekend. Waar steden steeds dichter bevolkt raken, de bevolking de komende decennia groeit en wegen rondom steden vaak al druk bereden zijn, is het bieden van bereikbaarheid steeds belangrijker. Ook moeten er de komende jaren 900.000 extra woningen worden gebouwd. Daarmee groeit de behoefte aan bereikbaarheid en komen er naar verwachting meer auto’s bij. Bij de bereikbaarheid van binnensteden zijn alle vormen van vervoer nodig en spelen het openbaar vervoer, deelmobiliteit en de fiets een grote rol. Daarnaast hebben veel inwoners nog behoefte of noodzaak aan een eigen auto en worden pakketten bezorgd en binnensteden bevoorraad per auto. Ook in voorsteden wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische fietsen en bijvoorbeeld deelscooters. Buiten de stad speelt de auto vaak een grotere rol in de bereikbaarheid en daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren.

Schoon, slim en veilig

Het ministerie van IenW zet in op schoon, slim en veilig autovervoer én goede bereikbaarheid en leefbaarheid in alle delen van Nederland. Het streven van het kabinet is dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s op het Nederlandse wegennet emissievrij zijn. Het ministerie verleent subsidies om de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. Daarnaast voert het gesprekken met ontwikkelaars en uitgevers van navigatieapps om bijvoorbeeld schoolzones in routeplanners te vermijden. Door nieuwe functies in de auto zoals remassistentie en vermoeidheidsherkenning verbetert de verkeersveiligheid rond de auto.

Een betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig hoofdwegennet is een voorwaarde om automobilisten goede bereikbaarheid te bieden. Er wordt onder andere geïnvesteerd in verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen rond grote steden en er wordt fors geïnvesteerd in beheer, onderhoud, vervanging en renovatie om te zorgen dat het wegennet zoveel mogelijk beschikbaar is en blijft.

Het ministerie van IenW investeert in alle soorten vervoer en vraagt met deze ontwikkelagenda ruimte voor het voertuig dat Nederlanders verreweg het meest gebruiken. Dit jaar zal het ministerie de ontwikkelagenda gaan uitwerken in samenwerking met partners, waaronder ook belangenorganisaties.

Minister Mark Harbers: “Mensen willen en kunnen vaak niet zonder hun auto. Vanuit ons ministerie wordt geïnvesteerd in alle vormen van mobiliteit en dus zeker ook in autobereikbaarheid. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te krijgen. De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld, sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons!”