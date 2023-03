Herstel bibliothekennetwerk van start

De regeling voor het aanvragen van uitkeringen om het bibliothekennetwerk te versterken is gepubliceerd. Met deze tijdelijke regeling kunnen gemeenten vanaf half mei 2023 geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten en om bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bibliotheken langer open te laten zijn, of om van een afhaalpunt voor boeken een volwaardige vestiging te maken. Gemeenten en bibliotheekorganisaties kunnen hier nu gezamenlijk concrete voorstellen voor bedenken.

Miljoenen naar bibliotheken

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) maakte eerder bekend dat er de komende jaren miljoenen euro’s extra gaan naar openbare bibliotheken. Met dat geld wil ze ervoor zorgen dat elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening heeft. Komend jaar is €29,7 miljoen beschikbaar, en dat loopt op tot een structureel bedrag van €58,7 miljoen euro vanaf 2025. Een deel van dit geld komt nu beschikbaar via de tijdelijke regeling voor gemeenten.

Zorgplicht

Door gebruik te maken van de tijdelijke regeling kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de bibliotheekwet in 2025. Dan gaat een zorgplicht gelden. Dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd. De provincies zorgen via hun ondersteuningsinstellingen dat lokale bibliotheken hierbij de nodige hulp krijgen.

Gemeenten kunnen van half mei tot half juni 2023 aanvragen indienen. Eind 2023 staat een tweede aanvraagronde gepland. Gemeenten moeten minstens 20% van de gemaakte kosten zelf financieren. De provinciale ondersteuningsinstellingen kunnen helpen bij het opstellen van aanvragen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de regeling uit, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

https://www.dus-i.nl/subsidies/eenmalige-specifieke-uitkeringen-lokale-bibliotheekvoorzieningen