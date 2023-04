Defensie maakt meer informatie over leveringen aan Oekraïne openbaar

Defensie maakt voortaan meer informatie openbaar over de militaire leveringen aan Oekraïne. Dit schrijft minister Kajsa Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zo is vandaag bekendgemaakt wat voor type goederen en middelen zijn gedoneerd sinds 24 februari 2022. Hierdoor wordt voor het eerst de breedte, diversiteit en omvang van de Nederlandse militaire steun inzichtelijk gemaakt. Nederland heeft inmiddels ter waarde van € 1,2 miljard aan militaire steun geleverd aan Oekraïne.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie

Het kabinet acht deze stap naar meer transparantie van groot belang. Aan de ene kant voor het behoud van draagvlak en het kunnen voeren van een maatschappelijk debat over de militaire steun aan Oekraïne. Aan de andere kant vanwege de signaalwerking richting zowel Oekraïne als Rusland.

Nederland is vastberaden Oekraïne militair te blijven steunen om zichzelf te verdedigen tegen de Russische agressie. De oorlog in Oekraïne is zijn tweede jaar ingegaan en het kabinet verwacht dat deze nog lang kan duren. “Zonder militaire steun kan Oekraïne deze strijd niet volhouden”, zegt Ollongren. “De uitkomst van deze strijd is ook bepalend voor onze veiligheid in Europa.”

Meer openheid past ook bij de ontwikkeling dat Defensie steeds meer militaire goederen levert die rechtstreeks bij de industrie worden besteld. Ook andere landen kiezen er voor meer informatie openbaar te maken. De operationele veiligheid blijft leidend. Daarom wordt per levering een afweging gemaakt wat openbaar kan worden gemaakt.