Defensie zet in op reservisten

Van der Maat wil het aantrekkelijker maken om reservist te worden. Defensie kampt namelijk nog altijd met een groot personeelstekort. “Er moeten oplossingen voor het personeelstekort komen. Dit vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de beoogde groei van Defensie in de nabije toekomst”, aldus de staatssecretaris. Bovendien moet Defensie nauwer met de maatschappij gaan samenwerken om de weerbaarheid hiervan te vergroten.

Reservisten zijn militairen met een tijdelijk of oproepcontract. Zij zijn individueel op te roepen of via hun werkgever. Zij dragen zo bij aan een schaalbare krijgsmacht. Defensie kan mede dankzij reservisten op het juiste moment over de juiste capaciteiten beschikken. Op een enkele uitzondering na worden zij nu vooral ingezet op losse taken en projecten. Dat moet dus in de toekomst veranderen door ze deel te laten zijn van een vaste eenheid. Er komen bijvoorbeeld speciale functies voor reservisten.

Defensie wil hiervoor de samenwerking met civiele werkgevers intensiveren. Zo wordt een netwerk gecreëerd voor de uitwisseling van personeel. Doel is dat hier in 2024 minimaal 150 werkgevers en brancheorganisaties bij zijn aangesloten. Op termijn moet ongeveer een derde deel van de krijgsmacht bestaan uit reservisten en/of mensen die in deeltijd werken.