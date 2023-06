Nederland stuurt hulpgoederen naar overstroomd gebied Oekraïne

Nederland stuurt hulp- en reddingsmiddelen naar het gebied in Oekraïne dat is getroffen door de verwoesting van de Kachovka-dam. Het gaat vooralsnog om ongeveer 20 boten, ruim 15 waterpompen, ruim 180 reddingsvesten en ruim 50 waadpakken die beschikbaar worden gesteld door de Nederlandse waterschappen. Daarnaast levert de Nationale Reddingsbrigade ten minste 12 reddingsboten (vletten). De goederen gaan zo snel mogelijk naar Oekraïne. De betrokken ministeries en partijen werken nog aan het transport van deze goederen.

Dat maakte minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) donderdag bekend. Een eerste schatting is dat er minimaal 500.000 euro nodig is om de hulp te bekostigen.

Minister Schreinemacher: “We zetten alles op alles om Oekraïne ook hierbij te helpen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik ben de waterschappen en de Nationale Reddingsbrigade dankbaar dat ze bijspringen. De komende dagen kijken we wat we nog meer kunnen doen voor het getroffen gebied.”