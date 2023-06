200 jaar KNRM en 750 jaar Amsterdam thema’s nieuwe munten 2024

Het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en het 750-jarig bestaan van Amsterdam worden de muntthema’s voor 2024.

Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën twee bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenen voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 150 jaar Piet Mondriaan en Werelderfgoed Willemstad, Curaçao. De verzamelaarsmunten hebben een waarde van 5 of 10 euro en zijn een wettig betaalmiddel in Nederland.

200 jaar KNRM

Afgelopen voorjaar kon iedereen een thema aandragen voor de speciale munt voor het jaar 2024. Uit de vele reacties heeft de staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, die verantwoordelijk is voor het muntwezen, gekozen voor het 200-jarig bestaan van de KNRM.

De KNRM is een goed doel dat zich sinds 1824 belangeloos inzet om mens en dier in nood op en aan het water te helpen en redden. De KNRM komt te hulp met reddingsboten en kusthulpverleningsvoertuigen en de afgelopen jaren bracht KNRM per jaar circa 4.000 mensen weer veilig aan wal. De KNRM wordt gefinancierd door vrijwillige bijdragen en ontvangt geen subsidies. De 1.400 vrijwilligers van KNRM zetten zich belangeloos in om slachtoffers op zee te voorkomen en daarom verdient de KNRM het om in het jubileumjaar 2024 een ‘eigen’ munt te krijgen.

De ceremoniële eerste muntslag voor het 200-jarig bestaan van de KNRM vindt plaats in de eerste helft van 2024 op een nog te bepalen locatie.

750 jaar Amsterdam

Ook heeft de staatssecretaris besloten om een munt uit te brengen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. In oktober 2024 start het jubileumjaar van de stad. In 1275 werd voor het eerst de naam Aemstelledamme gebruikt voor het dorp aan de oevers van de Amstel en het IJ waar de eerste boeren en vissers zich vestigden. In de loop van de eeuwen groeide Amsterdam uit tot de hoofdstad van Nederland. Dit belangrijke jubileum verdient daarom een munt. De munt zal in de tweede helft van 2024 worden geslagen en uitgegeven.

Ontwerp

De volgende stap is dat verschillende kunstenaars worden geselecteerd om een ontwerp te maken voor een van de munten. Geadviseerd door een speciale commissie, de Muntadviescommissie, maakt de staatssecretaris Van Rij de winnende ontwerpen bekend.