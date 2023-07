Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben vergunningen gewonnen om vanaf 1 september 2023 tot en met 2035 uit te zenden met landelijke commerciële radiostations. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de uitkomsten bekend gemaakt van de Nederlandse landelijke radioveiling. Via de veiling, die op 4 juli was gestart, heeft de Rijksoverheid negen landelijke pakketten beschikbaar gesteld, die elk bestonden uit één FM-vergunning en één DAB-vergunning. De vandaag geëindigde veiling heeft in totaal 152,8 miljoen euro opgebracht.

Van deze negen landelijke pakketten is er één specifiek bestemd voor een commerciële nieuwszender (Business Nieuws Radio) en één voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek (Mediahuis) draait. Voor een voldoende gevarieerd aanbod via de landelijke pakketten volstaan deze twee zogenoemde clausuleringen. Nieuwe kanalen zoals DAB+, internetradio en streamingdiensten zorgen inmiddels voor een gevarieerd aanbod om een breed Nederlands medialandschap te hebben qua muziekgenre of thema. De rest van de pakketten is dus ongeclausuleerd: radiostations mogen zelf bepalen wat zij op deze frequenties uitzenden.

Een rechtspersoon kon bij deze veiling maximaal drie pakketten verkrijgen voor een periode van twaalf jaar. In die periode is er in de pakketten een koppeling tussen analoge (FM) en digitale (DAB+) radio. Het eventueel verplicht uitfaseren van analoge radio (FM) zal daarom pas ná 2035 plaatsvinden. Dat biedt zekerheid aan partijen die nu één of meerdere pakketten hebben gewonnen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Met deze succesvolle veiling hebben we gezorgd dat er voldoende gevarieerd radioaanbod is en blijft voor Nederlanders. Dat was nodig, want de laatste grote verdeling was in 2003. Sindsdien zat de markt op slot. Daarnaast is de manier hoe we luisteren naar muziek, entertainment of nieuws ingrijpend gewijzigd door de komst van digitale radio, streamingdiensten, podcasts en sociale media. Door te veilen, hebben we nu weer een toekomstbestendige en concurrerende radiomarkt. Partijen hebben nu van vergunning kunnen veranderen en er is ook een nieuwkomer.”

Nieuwe verdeling vergunningen landelijke commerciële radio (2023-2035)

De partijen maken later bekend onder welke zendernamen ze vanaf 1 september gaan uitzenden via de negen pakketten.

1) Talpa Radio, 101 FM en DAB+ (was: Sky Radio)

2) Talpa Radio, onder andere 103.0/103.2 FM en DAB+ (was: Radio Veronica)

3) DPG Media, 100.4 FM, 100.7 FM en DAB+ (was: Qmusic)

4) Business Nieuws Radio, onder andere 91.3/100.1 FM en DAB+ (was: BNR)

5) Mediahuis, onder andere 91,1/95.2 FM en DAB+ (was: SLAM!)

6) Talpa Radio, 102 FM en DAB+ (was: Radio 538)

7) DPG Media, onder andere 103.8/104.1 FM en DAB+ (was: Radio 10)

8) Financial News Radio, onder andere 90.5/90.7 FM en DAB+ (was: Sublime)

9) Mediahuis, onder andere 104.4/104.6 FM en DAB+ (was: 100% NL)

Breed aanbod, kansen voor nieuwkomers

In 2003 zijn de vergunningen voor landelijke commerciële radiostations voor het laatst uitgegeven. Deze liepen tot 1 september 2011. In plaats van een nieuwe verdeling, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet sinds 2011 telkens opgeroepen om de vergunningen van de zittende radiostations tijdelijk te verlengen.



Uitspraken in 2022 van de rechtbank en in hoger beroep van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben bepaald dat de meest recente verlenging (2021) niet door de beugel kon. In beide uitspraken staat dat FM-vergunningen schaars zijn, een beperkte looptijd hebben en bovendien al meerdere keren waren verlengd. Daarom moesten zij opnieuw verdeeld worden om ook nieuwkomers een kans te geven. Een nieuwkomer die nu een vergunning heeft weten te bemachtigen is Financial News Radio.