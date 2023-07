Voordracht vicepresident EIB

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd met de voordracht van Robert de Groot voor de functie van vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB). De Groot is momenteel permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de EU.

Zijn ruime politiek-bestuurlijke ervaring en kennis over financiële en economische onderwerpen, evenals kennis van Europa en zijn grote netwerk onder mede-overheden maakt hem volgens minister Kaag uitermate geschikt voor deze belangrijke rol binnen het dagelijks bestuur van de in Luxemburg gevestigde EIB.

De EIB is een instituut dat een belangrijke rol speelt in de financiering van cruciale investeringen voor landen. De bank is in handen van de lidstaten van de EU en financiert projecten op het gebied van o.a. infrastructuur, innovatie en milieu en speelt ook een grote rol in de klimaattransitie.

Het is als investeringsbank een van de grootste multilaterale financiers en draagt bij aan projecten die in de markt niet volledig tot stand komen. Ook buiten de EU is de EIB actief, in totaal in circa 140 landen, inclusief Oekraïne.