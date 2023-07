Miljoenen voor talentontwikkeling in pop, hiphop en dance

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) investeert in 2023 en 2024 in totaal 2 miljoen euro in talentontwikkeling voor artiesten in pop, hiphop en dance. Het geld gaat via het Fonds Podiumkunsten naar regionale muziekhubs. Het is de bedoeling dat daarin partijen als podia, festivals, producenten en labels samenwerken aan talentontwikkeling.

Staatssecretaris Uslu: ,,Talent verdient investering, en daar draag ik graag een steentje aan bij. In de regionale muziekhubs krijgen artiesten begeleiding in hun artistieke ontwikkeling en coaching op zakelijk vlak. En er zijn mogelijkheden om voor publiek op te treden. Kortom: talent komt daar in aanraking met alle aspecten van het leven als professioneel muziekartiest.’’

Het Fonds Podiumkunsten heeft de regeling ontwikkeld samen met vertegenwoordigers uit de pop, hiphop en dancesector. Om in aanmerking te komen, moeten de muziekhubs onder meer een partner hebben met een podium of festival. En de partners moeten afgesproken hebben meerdere jaren met elkaar te willen samenwerken. De nieuwe hubs moeten verspreid liggen over het land. Het is de bedoeling dat in elk landsdeel (Noord, Oost, Midden, Zuid en West) een muziekhub komt en voor het Caribisch deel van het koninkrijk is geld gereserveerd.

Vandaag opent Fonds Podiumkunsten het aanvraagloket voor de ‘Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance’.