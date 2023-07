Geen mijnbouw onder Waddengebied

Vanaf vandaag kan iedereen een reactie geven op het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten meer toe te staan in het Waddengebied. Het Waddengebied is een uniek natuurgebied en sinds 2009 werelderfgoed. Het kabinet wil dit kwetsbare gebied nog beter beschermen. De internetconsultatie staat vanwege de vakantieperiode zes weken open op internetconsultatie.nl.

Met deze wijziging wordt geregeld dat er geen nieuwe vergunningen gegeven mogen worden voor het zoeken naar of winnen van gas of zout. Het blijft wel mogelijk om bijvoorbeeld een vergunning te krijgen om bestaande mijnbouwwerken op te ruimen.

Einde in 2035

De projecten die al lopen hebben een vergunning tot eind 2035. Dat betekent dat uiterlijk in 2035 er een einde komt aan mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied.

Ternaard

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de procedure voor de gaswinning ten noorden van het dorp Ternaard wordt afgerond. Momenteel buigt de minister voor Natuur en Stikstof zich over het besluit over de vergunning Wet natuurbescherming.