Rijksoverheid zet in op meer hergebruik en verwerking van kleding

Biga Groep gaat meer kleding sorteren voor de Rijksoverheid. Ook nemen er, naast Defensie, meer rijkspartijen deel aan de opdracht voor het sociaal werkbedrijf. Dit is vandaag in Zeist vastgelegd in een 6 jaar durende samenwerkingsovereenkomst. Staatssecretaris Christophe van der Maat en directeur Biga Groep Erik van der Veen plaatsten er hun handtekening onder. De overeenkomst bevat de optie voor 4 jaar verlenging.