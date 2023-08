Koning en minister-president ontvangen president Moldavië

Zijne Majesteit de Koning ontvangt maandagmiddag 4 september de president van de Republiek Moldavië, mevrouw Maia Sandu, in audiëntie op Paleis Noordeinde.

Later die middag ontvangt minister-president Rutte president Sandu op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de ontmoeting spreken zij onder meer over de oorlog in Oekraïne, waar Moldavië als buurland directe gevolgen van ondervindt, en over het Moldavische kandidaat-lidmaatschap van de EU. De ontmoeting wordt afgesloten met een informeel diner.