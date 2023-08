Minister-president Rutte naar India voor G20 en economische missie

Minister-president Rutte en minister Kaag van Financiën nemen op zaterdag 9 en zondag 10 september deel aan de G20 top in New Delhi, India. Aansluitend brengt de minister-president op maandag 11 september een bezoek aan Bangalore, India, in het kader van een economische missie.

Bij de G20 top, waaraan Nederland op uitnodiging van de huidige G20-voorzitter India deelneemt, overleggen de grootste economieën van de wereld over een scala aan onderwerpen die betrekking hebben op zaken als financiële stabiliteit, economische groei en ontwikkeling. De focus van het voorzitterschap van India is het maken van afspraken over economische groei, digitale transformatie, klimaatfinanciering en voedselzekerheid.

Aansluitend aan de G20-top reist minister-president Rutte door naar Bangalore, in de deelstaat Karnataka. Hier opent hij maandag 11 september een economische missie van ruim zestig bedrijven en kennisinstellingen onder leiding van VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen.

Tijdens zijn bezoek heeft de minister-president een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Indiase deelstaat Karnataka, brengt hij een bezoek aan het Nederlandse Consulaat-Generaal in Bangalore en voert hij gesprekken met Indiase bedrijven die zaken doen in Nederland of hierin geïnteresseerd zijn. Ook brengt minister-president Rutte een bezoek aan een innovatielab van het bedrijf NXP en voert hij, samen met vertegenwoordigers van de lokale overheid, een rondetafelgesprek met Nederlandse bedrijven die in Karnataka actief zijn. Het bezoek wordt afgesloten met een netwerkreceptie, waar in aanwezigheid van de minister-president verschillende samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties zullen worden ondertekend.