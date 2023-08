Staten van Dienst van ruim 120.000 voormalig militairen digitaal gepubliceerd

De Staten van Dienst van meer dan 120.000 voormalig militairen die begin vorige eeuw zijn geboren, staan online bij het Nationaal Archief. Voor deze monsterklus zijn zo’n 4.800 archiefdozen met papieren dossiers van Rijswijk naar Den Haag verhuisd. Afdeling Informatiebeheer van Defensie was er de afgelopen periode druk mee. De 600 meter aan personeelsarchief is nu online gezet.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie De dossiers van de militairen, geboren tussen 1900 en 1920, zijn bijzonder. De loopbanen van de militairen bij de landmacht en marine speelden zich af tijdens de mobilisatie, de meidagen in 1940 en tijdens de Duitse bezetting (Engelandvaarders). Maar zij waren ook actief tijdens de slag in de Javazee, de bezetting van Nederlands-Indië in 1942 en bij de bevrijding in 1945. Het gaat om militairen die betrokken waren bij legeronderdelen die vanaf 1946 de orde trachtten te herstellen (politionele acties) in het toenmalig Nederlands Indië. De weerslag van die gebeurtenissen is terug te vinden in de personeelsdossiers van de militairen. Die dossiers bevatten naast de Staten van Dienst soms ook andere oorlogs-gerelateerde documenttypen. Het gaat bijvoorbeeld om documenten over de deelname of het leiding geven aan gevechtshandelingen of de toekenning van eremedailles. Soms bevatten de dossiers ook een persoonlijke brief.

Functie van het archief met Staten van Dienst

Het bewaren van dit archief heeft een belangrijke functie. Er komen namelijk regelmatig informatieverzoeken over deze dossiers. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en kleinkinderen die op zoek zijn naar gegevens over (de loopbaan bij Defensie) hun vader, moeder, opa of oma.

De Staten van Dienst kunnen daarnaast de verhalen uit de mondelinge overlevering over de Tweede Wereldoorlog verder inkleuren. Ook stichtingen voor oorlogsgraven, historisch onderzoekers en genealogen maken dankbaar gebruik van deze gegevens.

Het archief zelf doorzoeken

Iedereen kan het onderzoek naar deze Staten van Dienst nu voortzetten in het Nationaal Archief. Dat kan via onderstaande internetlinks. Vanuit huis valt in de inventaris te zoeken op achternaam, voorletters en geboortedatum. Het dossier ook echt inzien kan alleen ter plaatse bij het Nationaal Archief.

Militairen Koninklijke Marine inclusief de Marine Luchtvaartdienst (MLD), geboortejaren 1900-1920.

Inventaris Militairen van de Koninklijke Landmacht, geboortejaren 1911-1920.