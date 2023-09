Nieuwe FM- en DAB-indeling landelijke commerciële radiostations van start

De negen landelijke commerciële radiostations die afgelopen zomer via een veiling FM- en DAB-vergunningen hebben verkregen, kunnen vanaf vandaag daadwerkelijk gaan uitzenden op hun nieuwe frequentie(s). DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben tot 1 december 2023 de tijd om deze frequenties daadwerkelijk in gebruik te nemen voor hun uitzendingen. De vergunningen hebben in totaal een looptijd van twaalf jaar (2023-2035).

Overzicht landelijke commerciële radio

De partijen maken zelf bekend onder welke zendernamen ze vanaf 1 september gaan uitzenden via de negen pakketten. Onderstaand staan de namen die inmiddels bekend zijn. SLAM! en Sublime zijn vanaf deze datum elders en dus niet meer op hun oorspronkelijke landelijke FM-frequenties te beluisteren.



1) Sky Radio, 101 FM en DAB+

2) Radio 10, onder andere 103.0/103.2 FM en DAB+ (was: Radio Veronica)

3) Qmusic, 100.4 FM/100.7 FM en DAB+

4) BNR, onder andere 91.3/100.1 FM en DAB+

5) Radio Veronica, onder andere 91,1/95.2 FM en DAB+ (was: SLAM!)

6) Radio 538, 102 FM en DAB+

7) JOE, onder andere 103.8/104.1 FM en DAB+ (was: Radio 10)

8) Radio4All, onder andere 90.5/90.7 FM en DAB+ (was: Sublime)

9) 100% NL, onder andere 104.4/104.6 FM en DAB+



Van deze negen landelijke pakketten is er één specifiek bestemd voor een commerciële nieuwszender (BNR) en één voor een zender (100% NL) die voornamelijk Nederlandstalige muziek draait. Voor een voldoende gevarieerd aanbod via de landelijke pakketten volstaan deze twee zogenoemde clausuleringen. Nieuwe kanalen zoals DAB+, internetradio en streamingdiensten zorgen inmiddels voor een gevarieerd aanbod om een breed Nederlands medialandschap te hebben qua muziekgenre of thema. De rest van de pakketten is dus ongeclausuleerd: radiostations mogen zelf bepalen wat zij op deze frequenties uitzenden.



Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) maakte op vrijdag 7 juli 2023 de uitkomsten van de Nederlandse landelijke radioveiling bekend. De negen beschikbare landelijke pakketten hebben in totaal €152,8 miljoen opgebracht. Een rechtspersoon kon bij deze veiling maximaal drie pakketten verkrijgen voor een periode van twaalf jaar. In die periode is er in de pakketten een koppeling tussen analoge (FM) en digitale (DAB+) radio. Het eventueel verplicht uitfaseren van analoge radio (FM) zal daarom pas ná 2035 plaatsvinden. Dat biedt zekerheid aan partijen die nu één of meerdere pakketten hebben gewonnen.