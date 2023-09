Financiering beschikbaar voor verder ontwikkelen cybersecurity innovaties

Digitale weerbaarheid is een basisvoorwaarde om als ondernemer succesvol te zijn. Om innovatie van cybersecurity verder te stimuleren stellen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse mkb-ondernemers en onderzoekers die cybersecurity-projecten verder willen ontwikkelen.

Geïnteresseerde Nederlandse ondernemers en onderzoeksorganisaties kunnen deze financiering krijgen vanuit de zogenoemde Cybersecurity Innovation Fund-regeling (CIF-NL). Aanvragen is mogelijk tussen 2 oktober en 2 november 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).



Nederlandse ondernemers, en mkb’ers in het bijzonder, spelen een sleutelrol in de opbouw van een veilige cyberinfrastructuur. De CIF-NL-regeling biedt deze Nederlandse bedrijven extra ondersteuning. De financiering is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de volgende thema’s: automatisering van bestaande cyberbeveiligingsoplossingen, behoud en scholing van personeel, veilig en privacy vriendelijk delen van data en nieuwe kleinschalige cybersecurity-oplossingen ontwikkelen of opschalen.



Per project kan een bedrag van minimaal € 25.000 en maximaal €75.000 aangevraagd worden. In totaal is er €930.000 beschikbaar voor CIF-NL, dat wordt gecoördineerd door NEXIS, het Nederlandse loket voor cybersecurity-innovatie en RVO.



NEXIS is onderdeel van het nieuwe EU-brede netwerk van 27 nationale loketten, aangestuurd door het European Cybersecurity Competence Centre (ECCC). NEXIS heeft als doel om kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van cybersecurity binnen Nederland en Europa te stimuleren. NEXIS is in opdracht van het ministerie van EZK opgericht en wordt mede gefinancierd door de EU.