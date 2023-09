Prinsjesdag 2023 van start

Vandaag is het Prinsjesdag. Dit is de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De Koning spreekt de Troonrede dit jaar net als vorig jaar uit in de Koninklijke Schouwburg. Ook is er weer een rijtoer in de Glazen Koets. De overdracht van het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting vindt plaats in het tijdelijke Kamergebouw. Vanochtend vonden de laatste voorbereidingen plaats.