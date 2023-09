Johannes Vermeerprijs 2023 naar mezzosopraan Tania Kross

De Johannes Vermeerprijs 2023 is toegekend aan mezzosopraan Tania Kross. De jury, onder voorzitterschap van Marise Voskens, heeft haar unaniem voorgedragen. Kross ontvangt de prijs vanwege haar toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert. De Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt op maandag 20 november 2023 in Felix Meritis in Amsterdam uitgereikt door staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media).

Allure

De onafhankelijke jury heeft in haar afwegingen nadrukkelijk de uitzonderlijke artistieke kwaliteiten van de laureaat meegewogen, evenals het reeds opgebouwde oeuvre, de verdere ontwikkeling en de maatschappelijke dimensie. Winnaar Tania Kross kent een imposante internationale carrière op het gebied van opera en zang. De afgelopen vijfentwintig jaar vervulde zij glansrollen in tal van producties bij grote operahuizen en concertzalen in binnen- en buitenland. Kross ontving meerdere muziekprijzen, waaronder de Edison Publieksprijs, en schreef geschiedenis met de productie van de allereerste opera in het Papiaments Katibu di Shon.

Vernieuwend en toegankelijk

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Kross haar vak uitoefent en de vernieuwende manier waarop zij bruggen slaat en verbindt. Met haar artistieke kwaliteiten en liefde voor operamuziek weet zij keer op keer te ontroeren en te inspireren. Door haar professionaliteit en aanstekelijke enthousiasme ontsluit zij een kunstvorm die ontoegankelijk leek voor een groot en hedendaags publiek. Als gedreven ambassadeur voor operamuziek en, onder meer, het klassieke repertoire deelt zij haar vakkennis en staat zij jong talent bij. De jury waardeert haar grote maatschappelijke betrokkenheid en de verbindende manier waarop zij zich hard maakt voor muziekeducatie.

Te zien

In de tentoonstellingsetalage van het ministerie van OCW zal een presentatie te zien zijn over het werk van de prijswinnaar. De tentoonstellingsruimte bevindt zich direct naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 te Den Haag en is vrij toegankelijk. De presentatie is te zien van 20 november 2023 tot half maart 2024.

Over de prijs

De Johannes Vermeerprijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit 100.000 euro. De winnaar kan het bedrag besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. De regering heeft de prestigieuze prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De organisatie van de prijs is in handen van de zes rijkscultuurfondsen met het Mondriaan Fonds als penvoerder. Hij kan worden toegekend aan in het Koninkrijk der Nederlanden werkende en/of wonende kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Eerdere winnaars zijn Arnon Grunberg, Natasja Kensmil, Rineke Dijkstra, Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Steve McQueen, Michel van der Aa, Irma Boom, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Pierre Audi.

De jury bestaat dit jaar uit Marise Voskens (voorzitter), Margot Dijkgraaf, Afaina de Jong, Hicham Khalidi en Bas Kosters.