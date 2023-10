Minister-president Rutte, minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Ooijen bij herdenking Sobibór

Minister-president Rutte is donderdag 12 oktober 2023, samen met minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de opstand in kamp Sobibór in 1943. De minister-president houdt tijdens de herdenking in het Poolse Sobibór een toespraak en legt een krans.