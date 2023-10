In Tel Aviv opgehaalde gestrande reizigers op weg naar Vliegbasis Eindhoven

Het eerste Nederlandse militaire vliegtuig met gestrande reizigers is vanuit Israël op weg naar de vliegbasis in Eindhoven. Een Airbus A330 Multi Role Tanker Transport haalde de passagiers er vanmiddag op. Het toestel landt naar verwachting tussen 22.00 en 23.00 uur.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie sluiten niet uit dat er een dezer dagen nogmaals een militair toestel naar Israël vliegt om gestrande reizigers op te halen.

De mensen aan boord van het terugkerende toestel hadden zich voor deze vlucht aangemeld bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Het transport is uitgevoerd als gevolg van het conflict, dat afgelopen zaterdag uitbrak. Hamas bestookte toen Israël, met veel doden en gewonden tot gevolg. Sindsdien is het onrustig in de regio.