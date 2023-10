Minister-president Rutte neemt deel aan Berlijn Proces Top in Tirana

Minister-president Rutte neemt maandag 16 oktober deel aan de Berlijn Proces Top in Tirana, Albanië. Hij is aanwezig bij de opening en neemt deel aan diverse werksessies. De top, die deze keer onder voorzitterschap staat van minister-president Rama van Albanië, heeft als doel de samenwerking met en binnen de Westelijke Balkan te bevorderen.

Het Berlijn Proces werd in 2014, op initiatief van Duitsland, opgezet als platform om de regionale samenwerking in de Westelijke Balkan te bevorderen. Bij het proces zijn ook EU-instellingen, internationale financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in de regio betrokken.