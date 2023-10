Bijna 8 ton voor restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelt € 756.968 beschikbaar voor de restauratie van de zogenaamde ‘Roze Boerderij’ in Drieborg. Daarmee is voldoende geld beschikbaar om te kunnen starten met onder andere de restauratie en het schadeherstel van dit 157 jaar oude rijksmonument. Eerder heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) een bedrag toegekend via het Interventieteam vastgelopen situaties. Ook de provincie Groningen heeft middelen gereserveerd.

De Oldambtster boerderij heeft een bewogen recente geschiedenis. Het 157 jaar oude rijksmonument ligt nét niet in het effectgebied van de Groningse aardbevingen. Volgens de bewoners zijn de verzakkingen waar het gebouw mee kampt, wel degelijk gevolg van de bevingen. Daarmee dreigden de boerderij, en de noodzakelijke herstel- en restauratiewerkzaamheden tussen wal en schip te vallen. Uit protest hebben de eigenaren het gebouw vorig jaar roze geschilderd. Met het extra geld dat staatssecretaris Uslu beschikbaar heeft gesteld, kan worden gestart met het in gang zetten van de noodzakelijke verbeteringen.

Staatssecretaris Uslu: “Ik ben echt heel blij dat we de ontstane impasse kunnen doorbreken. De aardbevingen in Groningen hebben ontzettend veel impact in de hele provincie, in de hele regio. En het is al niet eenvoudig om monumentaal erfgoed te behouden voor de toekomst. Daarom is het heel fijn dat we op deze manier de eigenaren van de monumentale boerderij in Drieborg kunnen helpen.”