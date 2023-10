Opnieuw vertrekt een repatriëringsvlucht naar Israël

Het is vandaag de vierde keer dat een militair transportvliegtuig Nederlandse reizigers ophaalt die zijn gestrand in Israël. De Airbus A330 Multirole Tanker Tansport (MRTT) is zojuist opgestegen vanaf vliegbasis Eindhoven richting Tel Aviv. Naar verwachting keert dit toestel later vanavond terug naar Nederland.

Vergroot afbeelding Beeld: © Defensie De afgelopen dagen zijn op deze manier honderden Nederlanders opgehaald. De mensen aan boord hebben zich aangemeld bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. De repatriëring wordt uitgevoerd als gevolg van het conflict, dat vorige week zaterdag uitbrak.

Multi-inzetbaar

Het toestel is een Airbus A330 van de Multinational Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit die is gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven. Zo’n toestel wordt meestal gebruikt om andere vliegtuigen bij te tanken in de lucht. Maar kan dus ook mensen en vracht vervoeren.