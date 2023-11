Minister-president Rutte en minister Kaag bij G20 Compact with Africa Top in Berlijn

Minister-president Rutte en minister Kaag van Financiën nemen maandag 20 november deel aan de G20 Compact with Africa Top in Berlijn, Duitsland. De top, die voor de vijfde keer plaatsvindt, heeft als doel de economische samenwerking tussen Afrikaanse en G20-landen te versterken.

Tijdens de top nemen minister-president Rutte en minister Kaag deel aan diverse werksessies over economische samenwerking en klimaat. Ook hebben zij ontmoetingen met hun Afrikaanse collega’s.

Het Compact with Africa programma is een initiatief van Duitsland en is gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat en het versterken van de economieën van Afrikaanse landen die deel uitmaken van dit programma. Het gaat om Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinea, Marokko, Rwanda, Senegal, Togo en Tunesië.