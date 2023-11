Uslu verhoogt subsidieplafonds fondsen en instellingen voor Fair Pay

De Rijkscultuurfondsen, bis-instellingen en musea binnen de Erfgoedwet krijgen in totaal 36,4 miljoen extra voor Fair Pay. Daartoe worden de subsidieplafonds van deze instellingen verhoogd. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) baseert zich hierbij op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Kunsten ’92. De precieze verdeling staat in een brief die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder maakte de staatssecretaris al bekend dat er extra geld beschikbaar was om stappen te zetten richting eerlijke beloning van mensen werkzaam in de culturele sector.