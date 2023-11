Stoffelijke resten in wrak Britse bommenwerper zijn van vermisten

De stoffelijke resten die zijn aangetroffen tussen de wrakdelen van de Britse Lancaster ED603 zijn van de 3 vermiste bemanningsleden. Het gaat om Arthur Smart, Charles Sprack en Edward Moore. Laboratoriumonderzoek in Soesterberg heeft dat uitgewezen. Hiermee geeft de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht nu duidelijkheid over de vermisten. Voor hun families in het Verenigd Koninkrijk komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid over hun lot.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie De Lancaster stortte in de vroege ochtend van 13 juni 1943 neer in het IJsselmeer, na een bombardementsvlucht op het Ruhrgebied. 4 bemanningsleden spoelden aan op de oevers en werden begraven in Stavoren, Workum en Hindeloopen. Van Pilot Officers Arthur Smart en Charles Sprack en Flight Sergeant Edward Moore ontbrak tot nu ieder spoor. Hun stoffelijke resten werden aangetroffen tijdens de bergingsoperatie. Het vliegtuigbergingsteam van Defensie voerde die tussen 5 september en 6 oktober uit, op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast restanten van vliegeruitrusting en kleding, trof het bergingsteam 2 verzilverde sigarettenkokers aan. Daarop stonden de initialen van Arthur Smart en Edward Moore. Deze persoonlijke bezittingen worden teruggegeven aan hun families.

Wraklocaties

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen in Nederland bijna zesduizend geallieerde en Duitse vliegtuigen verloren. Op zo’n 30 tot 50 plaatsen in Nederland zijn zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden op de wraklocaties aanwezig.

De Lancaster ED603 werd geborgen in het kader van het Nationaal Bergingsprogramma voor vliegtuigwrakken met vermiste vliegers. Dit programma ging in 2019 van start. Het ondersteunt gemeenten met dergelijke wraklocaties met geld en advies. Het doel van het programma is de vermisten te bergen en ze te begraven op een militair ereveld. Daarmee geven ze de nabestaanden de kans om de lange periode van onzekerheid af te sluiten.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de stoffelijke resten van de 3 teruggevonden bemanningsleden worden begraven. Dat bepaalt het Britse ministerie van Defensie samen met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

De nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd.