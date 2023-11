Minister-president Rutte en minister Adriaansens samen met Vlaamse minister-president Jambon voor economische missie naar Verenigde Staten

Minister-president Rutte brengt van 4 tot en met 6 december, gedeeltelijk samen met de Vlaamse minister-president Jambon en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, een bezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek staat in het teken van een economische missie rondom de halfgeleiderindustrie en vindt plaats in Phoenix, Arizona en San Francisco, Californië. Aangevoerd door VNO-NCW en Flanders Trade & Investment reist een delegatie van Nederlandse en Vlaamse bedrijven en kennisinstituten mee, gespecialiseerd in halfgeleiders. Het doel van de missie is de samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van handel, innovatie en investeringen in de halfgeleiderindustrie te versterken.

Op maandagmiddag 4 december bezoekt minister-president Rutte Luke Air Force Base in Glendale, Arizona. Hier worden de Nederlandse luchtmachtpiloten opgeleid voor de F-35. Daarna wordt hij ontvangen door burgemeester Gallego van Phoenix, ontmoet hij de bedrijvendelegatie, en bezoekt hij het Heard Museum. De eerste dag wordt afgesloten met een netwerkreceptie in aanwezigheid van gouverneur Hobbs van Arizona.

Dinsdag 5 december wordt minister-president Rutte ontvangen door Waymo, een marktleider op het gebied van zelfrijdende auto's. Daarna volgt een rondetafelgesprek met Nederlandse en Amerikaanse bedrijven in de halfgeleider industrie op de Thunderbird School of Global Management en brengt hij een bezoek aan Arizona State University. Vervolgens wordt de minister-president ontvangen door gouverneur Hobbs van Arizona, waarna hij een bezoek brengt aan ASM en ASML.

Op woensdag 6 december is de minister-president in de San Francisco Bay Area waar hij in de ochtend een bezoek zal brengen aan het DeFremery Recreation Center in Oakland. Daarna volgen bezoeken aan Stanford University, Microsoft en Nvidia, en zijn er gesprekken met bedrijven die zich specialiseren in kunstmatige intelligentie (AI). De reis wordt afgesloten met pitchsessie van Nederlandse startups in het ScaleNL programma en een netwerkreceptie.