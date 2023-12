Aantal punten in bibliotheken voor vragen over toeslagen en hulp bij aanvragen wordt fors uitgebreid

Om mensen die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen nog beter te kunnen helpen, hebben Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de nationale bibliotheek hun samenwerking uitgebreid. Mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hun toeslagen, kunnen hiervoor nu al kosteloos terecht bij 250 bibliotheken. De komende periode wordt dit uitgebreid naar 400 bibliotheken.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) en Lily Knibbeler, algemeen directeur van de nationale bibliotheek, hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst in de openbare bibliotheek van Drachten ondertekend.



Het samenwerkingsconvenant dat Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de nationale bibliotheek gezamenlijk hebben afgesloten, geldt in ieder geval tot en met 2027. Dienst Toeslagen en de Belastingdienst hebben 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, waarmee de bibliotheken de ondersteuning zo goed mogelijk in te kunnen richten.



Volgens staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën zijn toeslagen voor veel mensen een belangrijke ondersteuning voor het betalen van de zorgpremie, de huur of kinderopvang. “We weten dat er ook mensen zijn ondersteuning nodig bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen. Daarvoor kunnen zij dus terecht bij hun bibliotheek. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben.”

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij een van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Zo voorkomen we dat mensen voor verrassingen komen te staan.

Inkomensondersteuning

Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. In totaal ging het vorig jaar om 19 miljard euro aan toeslagen. Het blijft belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Met de uitbreiding van de samenwerking met de nationale bibliotheek wil Dienst Toeslagen het wijzigen en aanvragen van Toeslagen zo eenvoudig mogelijk maken.