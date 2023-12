Twee miljoen extra naar Nationaal Holocaustmuseum

Het Nationaal Holocaustmuseum krijgt twee miljoen euro extra subsidie van het ministerie van OCW voor ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe museum. Dit komt bovenop de subsidie van 5,6 miljoen die het museum in de periode 2019-2023 al heeft ontvangen van het ministerie van VWS. Door de stijgende bouwkosten heeft het Joods Cultureel Kwartier, dat het Nationaal Holocaustmuseum ontwikkelt, om een extra bijdrage gevraagd.

Het Nationaal Holocaustmuseum opent op 11 maart 2024 in een historisch gebouw, de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's de naastgelegen Crèche als verzamel- en deportatieplaats voor Joodse kinderen. Directrice Henriëtte Pimentel hielp honderden van hen ontsnappen, ook via de Kweekschool.

In het Nationaal Holocaustmuseum staat de Jodenvervolging in Nederland centraal. De focus ligt op de stappen die leidden tot de massale moord en de ervaringen van de vervolgden. Nederland heeft als een van de weinige Europese landen nog geen holocaustmuseum.