Minister-president Rutte brengt donderdag 7 december in Londen een bezoek aan minister-president Sunak van het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens een werkdiner in de ambtswoning van de Britse premier zal onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden en migratie.