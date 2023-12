Maritieme missie in Straat van Hormuz onder leiding van België en Nederland

België en Nederland voeren vanaf vandaag een half jaar het commando over de European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). Deze Europese maritieme missie is in 2020 gestart vanwege oplopende spanningen in de Golfregio. EMASoH richt zich op het verminderen van die spanningen. Door een beeld op te bouwen van wat er gebeurt in de regio, draagt de missie ook bij aan een veilige doorvaart voor civiele schepen.