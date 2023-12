Start campagne met persoonlijke verhalen over slavernijverleden

Meer gesprekken tussen mensen en bewustwording over ons gedeelde verleden. Met dat doel start het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag de online campagne ‘Geschiedenis, van ons allemaal’. In deze campagne staan persoonlijke verhalen van mensen over het slavernijverleden en de doorwerking hiervan in het heden centraal. Zangeres Shirma Rouse en filmmaker Safi Graauw (Koeriers, KRO-NCRV) trappen af door met elkaar in gesprek te gaan over hun familiegeschiedenis en het belang van herdenken. De komende tijd vertellen meer duo’s hun verhaal. Het delen van deze verhalen is onderdeel van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat op 1 juli startte met officiële excuses voor het Nederlandse slavernijverleden van de Koning namens de regering. In het gehele koninkrijk wordt tijdens dit Herdenkingsjaar extra aandacht aan het slavernijverleden besteed. Een zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.

Campagne met verhalen

De campagne 'Geschiedenis, van ons allemaal' bestaat uit zes gesprekken, waarin de persoonlijke ervaringen van bekende verhalenvertellers centraal staan. De campagne vindt volledig online plaats.

Shirma Rouse vertelt: “Ik wil dit gesprek voeren, omdat het de nieuwe generatie inzicht geeft in alle kanten van de geschiedenis. Op die manier wil ik de kennis over dit onderwerp vergroten, maar ook met elkaar over het slavernijverleden en de doorwerking ervan in gesprek blijven. Ik hoop dat we door middel van deze gesprekken naar elkaar luisteren en een begin kunnen maken om de geschiedenis een plek te geven in de samenleving.” Safi Graauw vult aan: “Ik hoop dat ik nieuwe perspectieven heb kunnen toevoegen aan de verhalen over het slavernijverleden die we al kennen. Verhalen die een startpunt kunnen vormen voor een gesprek en verzoening.”

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zegt daarover: "De kracht van verhalen kennen we al sinds het begin van de mensheid. Ik weet uit eigen ervaring dat veel mensen openstaan voor gesprekken over ons gedeelde verleden, en ook hoe moeilijk het soms is daar de goede woorden voor te vinden. Dat kan best een drempel zijn. Mijn hoop is dat we met deze persoonlijke verhalen, verteld vanuit verschillende perspectieven, die drempel verlagen en zorgen voor verbinding. Nu is dat misschien nog wel belangrijker dan ooit."

Meer kennis belangrijk voor grote groep mensen

Er zijn grote verschillen tussen Nederlanders en hun kennis van het slavernijverleden. Het ministerie van OCW heeft daar eerder dit jaar onderzoek naar laten doen. Uit een representatief onderzoek onder ruim duizend Nederlanders bleek dat tussen de zestig en tachtig procent van de Nederlanders, afhankelijk van hun leeftijd, het belangrijk vindt dat er meer aandacht is voor onze gedeelde geschiedenis. Ongeveer de helft van de ondervraagden gaf aan het belangrijk of zeer belangrijk te vinden dat er aandacht is voor het slavernijverleden. Terwijl gemiddeld maar een op de vijf ondervraagden aangaf de eigen kennis daarover goed of zeer goed te vinden.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

In het hele koninkrijk vinden tal van activiteiten plaats om het slavernijverleden te herdenken en kennis en bewustwording hierover te vergroten. Het Rijk heeft subsidieregelingen beschikbaar gesteld om culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten vanuit de samenleving te faciliteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan theatervoorstellingen, exposities of boeken over dit thema. Specifiek voor de campagne met verhalen, komen de komende tijd ook andere makers aan het woord. Zo vertellen onder andere Hesdy Lonswijk (regisseur), Carmen Felix (schrijfster), George Adegite (illustrator), Lucelle Comvalius (docent), Lukas Eleuwarin (mode-ontwerper) en Jill Mathon (schrijfster) vanuit hun perspectief over het slavernijverleden. De verhalen worden gedeeld op OCW-verhalen.nl en de sociale media kanalen van het ministerie. De Rijksoverheid hoopt met dit Herdenkingsjaar bij te dragen aan het blijvend vergroten van kennis en verbinding in de samenleving en roept iedereen op eigen verhalen over onze gedeelde geschiedenis te delen via verhalen@minocw.nl.