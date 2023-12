Studiegroep Begrotingsruimte: advies deel 2 Voorspelbaarheid, rust en stabiliteit in het begrotingsproces noodzakelijk 

Trendmatig begrotingsbeleid brengt voorspelbaarheid, rust en stabiliteit in de politieke besluitvorming. Het helpt om beleidskeuzes te maken en tegen elkaar af te wegen, en om investeringen voor de langere termijn te doen. Dit staat in deel 2 van het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden. Het advies ondersteunt politieke partijen tijdens de formatie bij het opstellen van het begrotingsbeleid.