Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

600 miljoen euro beschikbaar voor o.a. isolatie en warmtepompen



Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp. Het budget is met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is de ISDE op een aantal punten gewijzigd zodat de regeling toegankelijker wordt voor de isolatie van monumentale woningen en het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen.

ISDE

Huiseigenaren kunnen met de ISDE een deel van hun investeringen vergoed krijgen als zij investeren in isolatie, een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening of een aansluiting op het warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen naast warmtepompen en zonneboilers subsidie aanvragen voor kleine windmolens. Ruim 200.000 woningeigenaren vroegen de ISDE in 2023 aan. Het budget wordt daarom in 2024 verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is er 5 miljoen euro beschikbaar voor kleine windmolens.

Monumentale woningen

De ISDE wordt komend jaar toegankelijker voor woningeigenaren die wonen in een monumentale woning. Vanwege het behoud van het monumentale karakter kan een deel van de eigenaren van monumenten geen HR++ glas of buitengevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Investeringen in maatregelen voor monumenten voldoen hierdoor vaak niet aan de eisen van de ISDE. De minimale isolatiewaarden voor monumenten worden vanaf 1 januari 2024 versoepeld. Ook worden de minimale afmetingen waarvoor een aanvraag voor glasisolatie kan worden ingediend voor monumentale woningen verlaagd. Door deze wijzigingen wordt de regeling toegankelijker voor monumentale woningen.

Extra subsidie biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Biobased isolatiemateriaal is duurzaam geproduceerd materiaal zoals hout, vezelhennep en vlas. Dit materiaal is vaak duurder dan minder duurzame isolatiematerialen. Om het gebruik van biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal aan te moedigen wordt er een extra bedrag per vierkante meter aan subsidie toegekend.

Warmtepompen

Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met energielabel A+ of lager komen in 2024 niet meer in aanmerking voor subsidie. Warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een aanvullende subsidiebonus van € 225. Wie in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager heeft gekocht en laat installeren in 2024, kan wel subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

Aanvragen via RVO

Een subsidieaanvraag voor de ISDE kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via rvo.nl/ISDE. Naast de ISDE regeling voor woningeigenaren zijn er ook regelingen voor de verduurzaming van huurhuizen en gebouwen die onderdeel zijn van een VvE. Meer informatie is te vinden bij RVO via https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzamen-woningen

Meer informatie