Nederland en Zuid-Korea gaan meer samenwerken aan digitale technologieën

Nederland en Zuid-Korea hebben afgesproken gezamenlijk meer te willen gaan samenwerken aan het verder ontwikkelen van digitale technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), mobiele communicatie toepassingen (5G en 6G), quantum en digitalisering van de maakindustrie (smart industry). Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft deze overeenkomst getekend tijdens het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan Nederland.

De overeenkomst moet meer samenwerking mogelijk maken tussen Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van digitalisering. Zo kunnen beide landen op economisch en wetenschappelijk gebied voorop blijven lopen. Nederland is voor Zuid-Korea één van de belangrijkste handelspartners in de EU. Andersom staat het Aziatische land wereldwijd aan de top qua publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling met 4,5% van het bruto binnenlands product.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Het sterk innovatieve karakter van Zuid-Korea maakt het interessant om meer samen te werken op gebieden waar gedeelde kracht zit. Zoals bij digitale technologieën. Die zijn immers van steeds grotere invloed op maatschappij en economie. Dat gaat over hoe we communiceren, leven en natuurlijk ook over al onze banen en inkomsten. En door samen te werken, krijgen onze innovatieve startups, mkb’ers en grootbedrijven meer economische kansen en kunnen ze meegaan met alle razendsnelle ontwikkelingen wereldwijd.”

In aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en president Yoon namen minister Adriaansens (EZK) en haar Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Ahn Duk-geun (Handel, Industrie en Energie) deel aan een grote bedrijvenbijeenkomst in Amsterdam met deelnemers uit beide landen over thema’s als verduurzaming & innovatie, energietransitie en halfgeleiders.



Het kabinet heeft met Zuid-Korea afgesproken naast digitale technologieën ook samen te willen werken op terreinen als kernenergie, koolstofvrije energie en daarnaast kennisuitwisseling op het gebied van halfgeleiders te stimuleren. Nederland is leidend in technologie voor halfgeleiderproductiemachines, terwijl de chipproductie zelf één van de belangrijkste economische activiteiten in Zuid-Korea is. Het land heeft na de Verenigde Staten hierin het grootste mondiale marktaandeel.