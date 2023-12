Nederland levert Oekraïne weer ruim half miljard euro aan materieel

De Nederlandse militaire steun aan Oekraïne is sinds 3 oktober met bijna € 550 miljoen toegenomen. Het betreft vooral commercieel verworven materieel. De totale waarde van al het geleverde materieel en deelnames aan fondsen staat nu op ruim € 2,6 miljard. Dat meldt minister Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer in een periodieke update.

Minister Ollongren: “Het is essentieel dat bondgenoten Oekraïne blijven steunen in de strijd tegen de Russische bezetter. Ook Nederland moet daar aan blijven bijdragen, we kunnen Oekraïne niet in de kou laten staan. Met onze steun zorgen we ervoor dat Oekraïne kan blijven vechten. Ze mogen de strijd niet verliezen. Dit gaat ook om onze vrijheid en veiligheid.”

In de afgelopen 2 maanden heeft Nederland onder meer gevechtsvoertuigen, luchtverdedigingssystemen, wapens, munitie en drones geleverd. Ook gaat het om zaken als ontmijningsuitrusting, veldhospitalen, tenten, kranen en tal van uitrustingsstukken en medische goederen. Ook zijn reserveonderdelen voor diverse soorten (wapen-)systemen en voertuigen geleverd. Hiermee wordt het voortzettingsvermogen van de Oekraïense strijdkracht versterkt.

Effecten krijgsmacht

De effecten van de geleverde steun op de gereedheid van de Nederlandse strijdkrachten worden, gezien de omstandigheden, door Defensie als acceptabel beoordeeld. Defensie neemt maatregelen om de gevolgen te beperken. Zo zijn er maatregelen om de aankoop van vervangend materieel te versnellen en wordt project- en inkoopcapaciteit versterkt. Defensie wordt generaal gecompenseerd voor de geleverde steun.

Europese Vredesfaciliteit

Vanuit de Europese Vredesfaciliteit (European Peace Facility – EPF) is momenteel € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. Dit bedrag dient als compensatie voor leveringen van militair materieel van EU-landen aan Oekraïne. Nederland heeft tot 1 oktober 2023 zo’n 990 miljoen gedeclareerd. Ruim € 242 miljoen is al gecompenseerd. Niet alle declaraties worden volledig vergoed.