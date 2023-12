Internetconsultatie over modernisering archiefwet

De Archiefwet wordt vernieuwd. Daarbij hoort ook de vernieuwing van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Doel is om de duurzame toegankelijkheid van archieven en de informatiehuishouding bij de overheid te verbeteren. Dit gebeurt in fases. Het betrekken van burgers is één van de stappen. Op 15 december start de internetconsultatie voor het besluit en de regeling.

Via internetconsultatie kan iedereen zijn of haar ideeën over het Archiefbesluit en de Archiefregeling kenbaar maken. De teksten van het besluit en de regeling zijn gepubliceerd en online te bekijken.

De consultatie sluit op vrijdag 9 februari. De consultatieperiode duurt acht weken. Dat is langer dan de standaardperiode. Hiervoor is gekozen, omdat de consultatie deels plaatsvindt in de kerstperiode.

Het kabinet moderniseert de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling zodat ook digitale informatie goed bewaard blijft. Digitale informatie komt nu nog op verschillende systemen terecht die snel verouderen. Het gevaar daarvan is dat informatie in de toekomst niet of moeilijker te raadplegen is.

Meer informatie over de Archiefwet, het besluit of de regeling is te vinden op Kennisindex Archiefwet op KIA. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met het projectteam via archiefwet@minocw.nl.